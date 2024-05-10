مطالبات بإعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة كأس العالم للأندية

دعت الرابطة العالمية لروابط كرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة كأس العالم للأندية الجديدة عام 2025، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.

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وفي رسالة موجّهة في الثاني من أيار الحالي إلى رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، أكدت الرابطة العالمية وفيفبرو أنّ جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع".



ومن المقرر حاليًا أن تقام كأس العالم للأندية التي سيتنافس على لقبها 32 فريقًا، في الفترة من 15 حزيران إلى 13 تموز 2025.



وأضافت الرسالة أنّ هذه التغييرات في الجدول الزمني أدت إلى "ضرر اقتصادي" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم".



وطلبت الرابطة العالمية وفيفبرو من مجلس الاتحاد الدولي إعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.



وقالتا: "إذا رفض الفيفا الالتزام رسميًا بحلّ القضايا المذكورة أعلاه في مجلسه القادم، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، فرديًا وجماعيًا، لحماية مصالحهم بشكل استباقي".



وأضافتا: "تتضمن هذه الخيارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا والتي طلبنا بشأنها مشورة خبير خارجي".



وتتهم روابط الدوريات وفيفبرو الفيفا: "بالاستمرار في اتخاذ قرارات أحادية تفيد مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلباً على الدوريات الوطنية واللاعبين".



وتابعتا: "على مدى فترة طويلة، تجاهل الفيفا المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للانخراط في هذه القضية". (بي إن سبورتس)