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رياضة

لأوّل مرة منذ 56 عامًا.. "باير ليفركوزن" يكسر رقما قياسيا

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:34
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خرج نادي باير ليفركوزن الألماني بأرقام مذهلة، بتعادله أمام ضيفه روما الإيطالي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحطم نادي باير ليفركوزن، بتحاشيه الهزيمة أمام روما، على ملعب "باي أرينا – BayArena" بمدينة ليفركوزن، رقما قياسيا ظل صامدا 59 عاما، حيث واصل سلسلة "اللاهزائم" إلى 49 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، متجاوزا نادي بنفيكا البرتغالي، الذي لم يخسر في 48 مباراة بين عامي (1963 و1965) بقيادة الأسطورة الراحل أوزيبيو.
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وكان نادي باير ليفركوزن في طريقه لأول خسارة له هذا الموسم بجميع البطولات، لكنه عاد من بعيد وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و90، لينجو من الهزيمة ويضرب عصفورين بحجر واحد، بمواصلة سلسلة "اللاهزائم" والتأهل إلى نهائي البطولة القارية، بتفوقه على روما (4-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوزه ذهابا (2-0) على ملعب الأولمبيكو.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" أن ليفركوزن نجح في تسجيل 14 هدفا بعد الدقيقة 90 بمختلف مبارياته هذا الموسم. (روسيا اليوم)
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