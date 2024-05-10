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رياضة

"حركة بذيئة".. رونالدو يثير الجدل مرة جديدة بطريقة احتفاله (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:10
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أثار أسطورة كرة القدم البرتغالية لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الجدل مجددا في السعودية، بعد حركة احتفالية اعتبرها البعض "بذيئة"، فيما رأى آخرون أنها تعكس "اختلاف ثقافات"، وذلك خلال مباراة فريقه ضد نادي الأخدود في الدوري الممتاز.

وفاز النصر بهدف متأخر بثلاثية مقابل هدفين، الخميس، في افتتاح الجولة 31 من البطولة السعودية، ليؤجل تتويج الهلال باللقب حتى مواجهة الأخير مع الحزم، السبت.

فخلال احتفاله مع السنغالي ساديو ماني بهدفه الثاني، قام رونالدو بحركة وُصفت بـ"البذيئة" من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وبات وسم "حركة غير أخلاقية من رونالدو" من بين الوسوم الأكثر انتشارا على مدار الليلة الماضية.
 
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ونشر الصحفي السعودي عيسى الروقي، مقطع فيديو مدته 6 ثوان للواقعة، وكتب على حسابه بمنصة "إكس": "اللقطة تم تصويرها من الناقل الرسمي، وهي بذيئة بذيئة بذيئة... ارحمونا يا لجنة الانضباط"، ليرد عليه أحد المغردين بلقطة للاعب الهلال المنافس التاريخي للنصر، مالكوم، وهو يشير بحركة مماثلة خلال إحدى المباريات. (الحرة)


المصدر: الحرة
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