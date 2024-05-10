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رياضة

أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:34
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انتصر أتالانتا على مارسيليا ليتابع حلمه في الفوز بلقب الدوري الأوروبي بعدما وصل إلى النهائي.
وتغلّب أتالانتا الإيطالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي 3-0 يوم الخميس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
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وانتهت مواجهة الذهاب بين الجانبين بالتعادل الإيجابي 1-1 ليكون أتالانتا مطالباً بالفوز حتى يضمن التأهل بعيداً عن التمديد، وهو ما حدث في لقاء العودة.

وتمكن أتالانتا من هزّ شباك الضيوف بفضل النيجيري لوكمان بعد مرور ثلاثين دقيقة من انطلاق المباراة.

وتابع الفريق الذي سبق وأن أخرج ليفربول وسبورتينغ لشبونة من البطولة، مستواه الجيد حين سجّل له روجيري هدف الحسم (52).

وبدا مارسيليا عاجزاً عن تذليل الفارق على الأقل حين اصطدم بفريق متماسك وذلك وسط الدعم الكبير لأصحاب الأرض من جماهيرهم الكبيرة.

وتمكن أتالانتا من إضافة الهدف الثالث من خلال المالي توريه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. (بي إن سبورتس)

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