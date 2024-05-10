Advertisement

رياضة

بمن سيعوّض ريال مدريد مركز "كروس"؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1197790-638509391694615790.jpg
Doc-P-1197790-638509391694615790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مجلة "سبورت بيلد" الألمانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى إلى التعاقد مع الشاب المتألق فلوريان فيرتز في صيف عام 2025، ليحل محل توني كروس.

وكان للاعب وسط باير ليفركوزن دور أساسي في إنجازات الفريق هذا الموسم، وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الألماني وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.
Advertisement

وأوضحت "سبورت بيلد" أن عدة أندية أبدت اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 21 عاما، مثل أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد".

ومع ذلك، تضيف المجلة أن فيرتز يرغب في الاستمرار مع فريقه لعام آخر واللعب في بطولة أمم أوروبا 2024 مع ألمانيا، ثم خوض تجربته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قبل اتخاذ الخطوة التالية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:34 | 2024-05-10
03:10 | 2024-05-10
01:34 | 2024-05-10
00:45 | 2024-05-10
23:56 | 2024-05-09
23:00 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24