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رياضة
بمن سيعوّض ريال مدريد مركز "كروس"؟
Lebanon 24
10-05-2024
|
04:56
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كشفت مجلة "سبورت بيلد" الألمانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى إلى التعاقد مع الشاب المتألق فلوريان فيرتز في صيف عام 2025، ليحل محل توني كروس.
وكان للاعب وسط باير ليفركوزن دور أساسي في إنجازات الفريق هذا الموسم، وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الألماني وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.
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وأوضحت "سبورت بيلد" أن عدة أندية أبدت اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 21 عاما، مثل أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد".
ومع ذلك، تضيف المجلة أن فيرتز يرغب في الاستمرار مع فريقه لعام آخر واللعب في بطولة أمم أوروبا 2024 مع ألمانيا، ثم خوض تجربته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قبل اتخاذ الخطوة التالية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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