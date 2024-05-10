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رياضة

عارضة أزياء معروفة ولديها إبنة.. حبيبة لاعب شهير تعترف: واعدت رونالدو رغم جهلي به!

Lebanon 24
10-05-2024 | 08:24
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دخلت رافاييلا فيكو وهي عارضة أزياء معروفة، في علاقات غرامية مع بعض المشاهير، كان أبرزهما على الإطلاق كريستيانو رونالدو وماريو بالوتيلي.

 
وتحدثت رافاييلا إلى برنامج"Storie di Donne" على قناة "Rai2" عن علاقتها مع الثنائي، معتبرة بالوتيلي قصة الحب الأكبر في حياتها.
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وقالت العارضة الإيطالية عن علاقتها مع رونالدو:"كان عمري 20 أو 21 سنة وحضرت إحدى المناسبات في سردينيا، التقيت بي واقترب مني لمغازلتي، تبادلنا الأرقام وهكذا بدأت هذه القصة الصغيرة".

وأضاف:"لم أكن أعرف حتى من هو، كنت مع وكيل أعمالي الذي قال لي انظري من يتحدث معك، وأوضح لي لاحقًا أنه كان واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وكانت رافييلا الذي قالت إنها ستحتفظ بقصتها مع رونالدو في قبلها للأبد، سبق أن أشارت في 2018 إلى أنها أحبت نجم النصر السعودي بجنون لمدة 11 شهرًا، لأنه كان بالنسبة لها فتى عاديًا وبسيطًا وهادئًا.

وأما عن بالوتيلي:"التقيت به في أحد الملاهي الليلية، ذهبت إلى هناك مع أخته التي أعطته رقمي، ومن هنا بدأت العلاقة".

وعن ابنتهما التي أنجبتها منه:"لم يكن يريد أن يكون أبًا وطلب مني إجراء اختبار الحمض النووي، ربما لأنه كان صغيرًا ليس قادرًا على تحمل المسؤولية، ولقد سامحته على كل شيء، لأن ابنتنا ولدت من علاقة حبي له".

وفي نهاية حديثها كشفت العارضة الإيطالية عن قيام بالوتيلي بخيانتها أكثر من مرة، لكنها سامحته لأنه الحب الأكبر في حياتها. (جول)

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