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رياضة

فيديو يثير الجدل.. هل يشجّع الحكم البولندي الذي أدار مباراة الريال والبايرن "الملكي" حقًا؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:38
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انتشر في الساعات الأخيرة فيديو للحكم البولندي سيمون مارشينياك، الذي أدار لقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ مؤخرًا، وأثار الجدل في اللقاء، وخاصة في الثواني الأخيرة، بعد أن سجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل لبايرن ميونيخ في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.
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وكانت صافرة الحكم خرقا للقوانين الحديثة، حيث يجب أن تستمر الهجمة حتى في حال شك الحكم بحالة تسلل، منعا لخطأ تقديري منه يوقف اللعب دون وجه حق.

وهاجمت جماهير بايرن ميونيخ الحكم البولندي بشراسة، خاصة بعد تصريحات الفريق بأن الحكم قدم اعتذارا لهم "على الخطأ". ولكن فيديو جديد ظهر في الساعات الأخيرة، فجّر غضب الجميع بشكل كبير، بعد أن ظهر الحكم داخل غرفة الحكام في مناسبة سابقة، بينما ظهرت حقيبة عليها شعار ريال مدريد ضمن مقتنياته.


Szymon Marciniak, el árbitro del robo al Bayern filmado hace más de un año con un neceser del Real Madrid. 😳pic.twitter.com/269WQ6iMMC

— Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) May 9, 2024

وتداول الفيديو عديد من الحسابات، التي هاجمت الحكم بشكل أكبر، واتهمته بتشجيع ريال مدريد، واعتبرته دليلا على قراره "المنحاز" لمصلحة مدريد خلال اللقاء.

ولم يثبت الفيديو أي شيء حتى الآن، كما لم يثبت بأن حقيبة ريال مدريد في اللقطات، هي بالفعل لمارشينياك، وليست لشخص آخر، كما لم يعرف تاريخ الفيديو، الذي قد يكون منذ عام أو عامين.
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