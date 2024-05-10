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رياضة

الروسية بوتابوفا إلى ثاني أدوار روما

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:00
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استهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بوتابوفا مشوارها بنجاح في بطولة روما للتنس "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.

 ونجحت اللاعبة الروسية في الفوز على منافستها الصينية أتشيو وانغ بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.

وضربت أناستاسيا بوتابوفا موعدا في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، مع اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار مباريات الدور الأول للمسابقة.

( روسيا اليوم)
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