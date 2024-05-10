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رياضة

مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان رسميا

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:25
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أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر)، الجمعة، رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في غضون أسابيع.

 وقال مبابي في الفيديو: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان. لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد".

وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو.

وكشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير كواليس مكالمة هاتفية أجراها رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، مع نجم الفريق، كيليان مبابي.

 وجاء في صفحة البرنامج على منصة "إكس" أن الخليفي تواصل، خلال الساعات الماضية، مع مبابي لمعرفة كيف يريد توديع الفريق الباريسي.

 وأضاف المصدر أن إدارة سان جرمان تدرس كيف سيكون وداع مبابي، الأحد المقبل، في ملعب حديقة الأمراء.

 ويستضيف فريق العاصمة الفرنسية، نظيره تولوز، الأحد، لحساب الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وهي آخر مباراة لسان جرمان على ملعبه.

( سكاي نيوز)
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