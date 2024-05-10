الحكمة يفوز على بيروت.. ويتأهل إلى النهائي

استكمالا لمنافسات السلسلة نصف النهائية ضمن بطولة لبنان لكرة السلة، تمكن نادي الحكمة من تجاوز نادي بيروت وتأهل إلى المرحلة المقبلة، بنتيجة 80-76.



وقد شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث انتهت بالفوز لمصلحة النادي الأخضر بفارق 4 نقاط.

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