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رياضة

الحكمة يفوز على بيروت.. ويتأهل إلى النهائي

Lebanon 24
10-05-2024 | 16:54
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استكمالا لمنافسات السلسلة نصف النهائية ضمن بطولة لبنان لكرة السلة، تمكن نادي الحكمة من تجاوز نادي بيروت وتأهل إلى المرحلة المقبلة، بنتيجة 80-76.

وقد شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث انتهت بالفوز لمصلحة النادي الأخضر بفارق 4 نقاط.
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