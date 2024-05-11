Advertisement

رياضة

المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة غير متوقعة، تلقى اللاعب جوكوفيتش المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين رعاية طبية بعدما اصطدمت برأسه قارورة مياه عقب فوزه على الفرنسي كورونتا موتيه في الدور الثاني ببطولة إيطاليا المفتوحة أمس الجمعة.
Advertisement

وكان اللاعب الصربي يوقع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-1 على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه وظل في هذه الوضعية عدة ثوان وهرع إليه الموظفون لمساعدته ليغادر الملعب.

ونفى منظمو البطولة أن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن حالته.

وقالت البطولة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك جوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين وخضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس جوكوفيتش. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور بصورة مستقلة من صحة الفيديو.

وكتب جوكوفيتش عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "شكرا على الرسائل التي ابدت اهتماما بحالتي. كان هذا مجرد حادث وأنا بخير في الفندق مع وضعي لكيس من الثلج. أراكم جميعا يوم الأحد".

وسيلعب جوكوفيتش في المباراة المقبلة أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو.(العربية)



رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-05-11
04:00 | 2024-05-11
03:00 | 2024-05-11
02:00 | 2024-05-11
23:00 | 2024-05-10
16:54 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24