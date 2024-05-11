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رياضة
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
11-05-2024
|
01:00
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في حادثة غير متوقعة، تلقى اللاعب جوكوفيتش المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين رعاية طبية بعدما اصطدمت برأسه قارورة مياه عقب فوزه على الفرنسي كورونتا موتيه في الدور الثاني ببطولة إيطاليا المفتوحة أمس الجمعة.
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وكان اللاعب الصربي يوقع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-1 على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه وظل في هذه الوضعية عدة ثوان وهرع إليه الموظفون لمساعدته ليغادر الملعب.
ونفى منظمو البطولة أن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن حالته.
وقالت البطولة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك جوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين وخضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس جوكوفيتش. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور بصورة مستقلة من صحة الفيديو.
وكتب جوكوفيتش عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "شكرا على الرسائل التي ابدت اهتماما بحالتي. كان هذا مجرد حادث وأنا بخير في الفندق مع وضعي لكيس من الثلج. أراكم جميعا يوم الأحد".
وسيلعب جوكوفيتش في المباراة المقبلة أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو.(العربية)
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