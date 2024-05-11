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رياضة
بتهمة المنشطات.. إيقاف ملاكم بريطاني إليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-05-2024
|
03:00
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من جديد أعيد فرض الإيقاف المؤقت على البريطاني كونور بن ملاكم وزن الوسط بعد الطعون الناجحة التي قدمتها الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات والرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين.
واستأنفت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات قرار اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات بتبرئة بن بعد فشله في اختبارين طوعيين للمنشطات في عام 2022 ثم تم إيقافه في آذار2023.
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وقال روبرت سميث، الأمين العام للرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين، إن بن مُنع مؤقتا من المشاركة بأي صفة في أي مسابقة تنظمها أو تعقدها أو تمنح الرابطة البريطانية للملاكمة ترخيصا لها أو أي بطولة تحظى باعتراف الرابطة" أو أي رياضة أخرى متوافقة مع الميثاق العالمي لمكافحة المنشطات.
وأضاف سميث "نجحت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات والرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين في استئناف القرار الذي أصدرته محكمة تابعة للجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات في يوليو 2023.
وتابع: "أعادت محكمة الاستئناف فرض الإيقاف المؤقت على السيد بن بعد تلك الطعون المقبولة".
وقال سميث إن القضية لا تزال تنظر أمام اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات وسيتم الفصل فيها وفقا لقواعد مكافحة المنشطات في بريطانيا.
ولم يكن هناك أي تعليق من ماتشروم التي تروج لمباريات البريطاني بن. وسبق للملاكم بن أن أكد على براءته عقب سقوطه في اختبارات المنشطات.(سكاي نيوز)
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