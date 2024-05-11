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رياضة

في الموسم المقبل.. 5 مقاعد لإيطاليا وألمانيا في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الجمعة ان إيطاليا وألمانيا حصلتا على مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الأداء الجيد، الذي قدمته أنديتهما في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.
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ومع انطلاق النسخة الموسعة لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا بداية من الموسم المقبل، قال اليويفا إنه سيمنح اثنين من الأماكن الأربعة الإضافية من خلال نقاط الأداء الأوروبية التي تذهب إلى الاتحادات "التي تتمتع بأفضل أداء جماعي لأنديتها" في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

وبعد ختام مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر هذا الأسبوع، قال اليويفا إن إيطاليا وألمانيا ضمنتا المركزين الأول والثاني في تصنيف الأندية في موسم 2023-2024.

وفي ظل الوضع الحالي، سيتأهل بروسيا دورتموند إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إذ يحتل المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الألماني.

وبلغ دورتموند نهائي دوري الأبطال أيضا حيث سيواجه ريال مدريد، وإذا فاز على العملاق الإسباني فسيتأهل للنسخة المقبلة كحامل للقب على أي حال.

كما تأهل منافسه وبطل الدوري الألماني باير ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي وسيلعب أمام أتلانتا الإيطالي الذي يحتل المركز الخامس في دوري بلاده وله مباراة واحدة متبقية.

لكن روما لا يزال في المنافسة متساويا مع أتلانتا ولكل منهما 60 نقطة، بينما يتأخر لاتسيو عنهما بأربع نقاط.

وودع ممثلا الدوري الإنكليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي وأرسنال البطولة من دور الثمانية ما أضر بفرص إنجلترا في تحسين تصنيف الأندية.

ويمكن لأستون فيلا، الذي ودع دوري المؤتمر من قبل النهائي يوم الخميس، أن يضمن المركز الرابع وآخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال إذا فاز في مباراته المقبلة بالدوري ليحرم توتنهام هوتسبير الخامس من بلوغ البطولة. (العربية)

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