Advertisement

خاص

مبابي يعلن رسميًا مغادرته "باريس".. فمتى يعلن "الريال"عن"قنبلة" تعاقده معه؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
11-05-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1198141-638510204919658710.jpg
Doc-P-1198141-638510204919658710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وأخيرًا، بات رحيل كيليان مبابي عن "باريس سان جيرمان" الفرنسي مؤكدًا، بعد إعلان المهاجم الفرنسي رسميًا عن مغادرته للنادي الباريسي أمس الجمعة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تم حسم كل شيء في الموسم تقريبًا، حيث لا تتبقى سوى بطولة كأس فرنسا.
Advertisement
ومبابي الذي يصنّف من ضمن أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حاليًا، قرّر أن يودّع جماهيره بعد 7 مواسم قضاها معهم، بطريقة مؤثرة، فعمد في مقطع الفيديو "العاطفي" ذلك الذي وصل إلى قلوب الجميع، إلى وداعهم بكل حب وإحترام، مؤكدًا فيه أنه قرّر الرحيل عن "باريس سان جيرمان"، وإنه سيخوض مباراته الأخيرة في ملعب الفريق "حديقة الأمراء" يوم غد الأحد، دون الكشف عن هوية الفريق الذي سينضم إليه في الصيف المقبل.
مبابي نحو "الريال"؟
وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي سيتجه نحو إسبانيا، وتحديدًا إلى "ريال مدريد" بداية من الموسم المقبل. ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن الخطوة المقبلة للاعب هي انتقاله إلى "الريال"، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ شباط الماضي.
ولكن يبدو أن الفريق "الملكي"، سيعاقب مبابي على عدم انتقاله إليه سابقًا، فبحسب رومانو، فإن الراتب الذي سيحصل عليه صاحب الـ25 عامًا، سيختلف تمامًا عما عرضه "الريال" قبل عامين قبل قرار مبابي حينها بالتجديد مع النادي الفرنسي، حيث سيكون راتبه هذه المرّة قريبًا من بقية نجوم الفريق، مثل غود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. كما شدد على أن مبابي، لم ينظر إلى أي عروض أخرى، حيث كان هدفه الرئيسي، هو الانضمام إلى الفريق المدريدي فقط؛ لذلك لم تتحرّك الأندية الإنكليزية لضمّه.

متى سيعلن "الريال" عن الصفقة؟
وسيغادر مبابي، الهدّاف التاريخي للنادي الباريسي، الذي انضم إلى صفوفه، قادمًا من "موناكو" في 2017، والذي شارك مع الفريق الباريسي منذ ذلك الوقت في 306 مباراة بمختلف البطولات، برصيد 255 هدفًا. ويأتي رحيله عكس رغبة النادي، حيث حاول الأخير إقناع نجمه الفرنسي ومنحه عقدًا جديدًا حتى 2026، ولكن اللاعب أصرّ على خطوة الرحيل.
ورغم ذلك، لن يعلن "ريال مدريد" عن "القنبلة" المنتظرة أي تعاقده مع مبابي في الوقت الحالي، إذ تشغله حاليًا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي سيلعبها أمام "بوروسيا دورتموند" الألماني، في الأول من حزيران المقبل. ومن المُتوقع أن يعلن "الميرنغي" عن تعاقده مع مبابي، بعد النهائي المُقرّر إقامته في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنكليزية لندن. وقد يعني ذلك تأجيل تقديم مبابي إلى الجماهير ووسائل الإعلام لاعبًا جديدًا في "ريال مدريد"، حتى شهر تموز المقبل على أقرب تقدير، وذلك بسبب انشغال اللاعب بتحضيرات منتخب فرنسا، للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2024-05-11
04:00 | 2024-05-11
03:00 | 2024-05-11
02:00 | 2024-05-11
01:00 | 2024-05-11
23:00 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24