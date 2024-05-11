Advertisement

وأخيرًا، بات رحيل كيليان مبابي عن "باريس سان جيرمان" الفرنسي مؤكدًا، بعد إعلان المهاجم الفرنسي رسميًا عن مغادرته للنادي الباريسي أمس الجمعة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تم حسم كل شيء في الموسم تقريبًا، حيث لا تتبقى سوى بطولة كأس فرنسا.ومبابي الذي يصنّف من ضمن أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حاليًا، قرّر أن يودّع جماهيره بعد 7 مواسم قضاها معهم، بطريقة مؤثرة، فعمد في مقطع الفيديو "العاطفي" ذلك الذي وصل إلى قلوب الجميع، إلى وداعهم بكل حب وإحترام، مؤكدًا فيه أنه قرّر الرحيل عن "باريس سان جيرمان"، وإنه سيخوض مباراته الأخيرة في ملعب الفريق "حديقة الأمراء" يوم غد الأحد، دون الكشف عن هوية الفريق الذي سينضم إليه في الصيف المقبل.وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي سيتجه نحو إسبانيا، وتحديدًا إلى "ريال مدريد" بداية من الموسم المقبل. ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن الخطوة المقبلة للاعب هي انتقاله إلى "الريال"، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ شباط الماضي.ولكن يبدو أن الفريق "الملكي"، سيعاقب مبابي على عدم انتقاله إليه سابقًا، فبحسب رومانو، فإن الراتب الذي سيحصل عليه صاحب الـ25 عامًا، سيختلف تمامًا عما عرضه "الريال" قبل عامين قبل قرار مبابي حينها بالتجديد مع النادي الفرنسي، حيث سيكون راتبه هذه المرّة قريبًا من بقية نجوم الفريق، مثل غود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. كما شدد على أن مبابي، لم ينظر إلى أي عروض أخرى، حيث كان هدفه الرئيسي، هو الانضمام إلى الفريق المدريدي فقط؛ لذلك لم تتحرّك الأندية الإنكليزية لضمّه.وسيغادر مبابي، الهدّاف التاريخي للنادي الباريسي، الذي انضم إلى صفوفه، قادمًا من "موناكو" في 2017، والذي شارك مع الفريق الباريسي منذ ذلك الوقت في 306 مباراة بمختلف البطولات، برصيد 255 هدفًا. ويأتي رحيله عكس رغبة النادي، حيث حاول الأخير إقناع نجمه الفرنسي ومنحه عقدًا جديدًا حتى 2026، ولكن اللاعب أصرّ على خطوة الرحيل.ورغم ذلك، لن يعلن "ريال مدريد" عن "القنبلة" المنتظرة أي تعاقده مع مبابي في الوقت الحالي، إذ تشغله حاليًا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي سيلعبها أمام "بوروسيا دورتموند" الألماني، في الأول من حزيران المقبل. ومن المُتوقع أن يعلن "الميرنغي" عن تعاقده مع مبابي، بعد النهائي المُقرّر إقامته في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنكليزية لندن. وقد يعني ذلك تأجيل تقديم مبابي إلى الجماهير ووسائل الإعلام لاعبًا جديدًا في "ريال مدريد"، حتى شهر تموز المقبل على أقرب تقدير، وذلك بسبب انشغال اللاعب بتحضيرات منتخب فرنسا، للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".