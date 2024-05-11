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رياضة

دجوكوفيتش تعرّض لضربة خطيرة في الرأس... إليكم هذا الفيديو الذي وثّق الحادثة

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:30
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احتاج نجم التنس العالمي نوفاك دجوكوفيتش إلى رعاية طبية بعد تعرضه لضربة على رأسه بعبوة معدنية عقب فوزه في مباراة ببطولة إيطاليا المفتوحة أمس الجمعة.
 
وقال المنظمون إن طفلا كان يتكئ على السور الفاصل بين الجمهور والملعب قد طلب توقيع دجوكوفيتش، لكن سقطت قنينة معدنية من حقيبة ظهر الطفل على رأس نجم التنس الأعلى تصنيفا.

وأضافوا أن دجوكوفيتش أصيب بكدمة في رأسه، وفحصه أطباء. وحدثت الواقعة بعد وقت قصير من فوز دجوكوفيتش على الفرنسي كورنتين موتيه 6-3 و6-1 في مباراته الافتتاحية.

من جهتها، قالت البطولة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك دجوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين.

وجاء في البيان: "خضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس ديوكوفيتش. (روسيا اليوم) 
 
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