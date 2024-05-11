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رياضة

العين الإماراتي يسقط في اليابان في نهائي دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
11-05-2024 | 10:30
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خسر نادي "العين" الإماراتي أمام مضيفه "يوكوهاما إف مارينوس" الياباني (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024.

فاجا لاعب خط الوسط الإماراتي محمد عباس، أصحاب الأرض، بهدف مبكرا سجله لفريقه في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.
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ولكن الفريق الباني رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين، عبر كل من المهاجم آساهي أويناكا، ولاعب خط الوسط كوتا واتانابي، في الدقيقتين (72، 84) على الترتيب، في استاد "نيسان - Nissan Stadium" بمدينة يوكوهاما.
 
وسيتجدد اللقاء بين نادي العين وفريق يوكوهاما ايوم السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين. (روسيا اليوم) 
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