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رياضة

رباعية مانشستر سيتي تقتل آمال ليفربول في المنافسة على اللقب

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:30
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اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه فولهام (4-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة 37 "للبريمير ليغ".

 وأحرز المدافع الكرواتي يوشكو غوارديول هدفين للسيتي في الدقيقتين (13، 71) وتخللهما هدف زميله الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة 59.

واختتم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رباعية الضيوف من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "كرافين كوتاج - Craven Cottage" بالعاصمة لندن.

وحقق فريق مانشستر سيتي بذلك انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، وانفرد بالصدارة متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه أرسنال، الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم غد الأحد.

وانحصرت المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريق مانشستر سيتي الأقرب للاحتفاظ به، ووصيفه أرسنال، بينما خرج فريق ليفربول من دائرة المنافسة رسميا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

 في المقابل، توقف رصيد نادي فولهام عند 44 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا. ( روسيا اليوم)

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