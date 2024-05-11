جاد الحاج يستقيل من تدريب منتخب لبنان

يقدّم مدرّب المنتخب اللبناني ونادي الحكمة جاد الحاج استقالته قريبًا، من تدريب المنتخب الوطني، بحسب ما أفاد موقع mtv.

يذكر أن الحاج تمكن من قيادة فريق الحكمة الى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه في سلسلة نصف النهائي على فريق بيروت.