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رياضة

"شكرا".. أشرف حكيمي يودع صديقه مبابي بفيديو مؤثر

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:00
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وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة وداع لزميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب إعلان رحيله عن النادي الباريسي.

 وأعلن مبابي مساء الجمعة، رسميا رحيله عن فريق باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

 وأعاد حكيمي نشر الفيديو الخاص بإعلان رحيل مبابي، وكتب عليه "شكرا"، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، ووضع عليه رموزا للقلوب بالإضافة إلى رمز لوجه يبكي.

يذكر أن حكيمي يعد أقرب لاعبي سان جيرمان إلى كيليان مبابي، حيث كان يقضي الثنائي الكثير من الأوقات معا خارج الملعب.

وقالت تقارير إن مبابي قريب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، لكنه لن يعلن عن ذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

 وأشارت إلى أن هناك سيناريوهين محتملين لموعد تقديم مبابي في "سانتياغو برنابيو"، "الاحتمال الأول أن يكون التقديم قبل بطولة "يورو 2024" بشرط الحصول على موافقة من الاتحاد الفرنسي، وهو أمر ليس سهلا".

 وأوضحت أن السيناريو الآخر أن يكون تقديم مبابي بعد انتهاء مشوار فرنسا في اليورو، ثم يصل اللاعب إلى مدريد مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديمه قبل الذهاب في إجازة. ( روسيا اليوم)

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