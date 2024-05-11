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رياضة

عكاز نيمار.. شبكة أميركية تسخر من صدمة رونالدو

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:30
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خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، لقب دوري "روشن" السعودي، لصالح نادي الهلال، مساء اليوم السبت، بعد فوز "الزعيم" على ضيفه الحزم (4-1) في الجولة 31 من الدوري.

وواصل نادي الهلال سلسلة انتصاراته المتتالية في 24 مباراة على التوالي والـ29 في الموسم الحالي لدوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، مقابل تعادلين ومن دون أي هزيمة، ليوسع الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، ويضمن فوزه بلقب بطل الدوري، للمرة 19 في تاريخه، بعد أن حقق.

 ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" الأميركية، تصميما لنهاية صراع لقب الدوري السعودي، حيث تضمن وجود رونالدو وهو يشعر بالصدمة، بجانب النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال وهو يتكئ على عكاز في إشارة لإصابته بالرباط الصليبي.

 كذلك تواجد المحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجانب رونالدو ونيمار، وهو يحتفل بالإنجاز.

 وكتبت الشبكة الأميركية "موسم آخر لرونالدو دون حصد لقب الدوري السعودي".

وقد انضم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في تشرين الثاني 2023، وفشل في موسمه الأول أيضا في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره لصالح اتحاد جدة.

(روسيا اليةم)
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