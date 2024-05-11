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رياضة
بخماسية.. ميلان يستعيد نغمة الفوز
Lebanon 24
11-05-2024
|
23:33
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تغلب ميلان 5-1 على كالياري بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت ليحقق انتصارا غاب عنه ست مباريات في كل المسابقات.
وبهذا الفوز، اقترب فريق المدرب ستيفانو بيولي من حسم المركز الثاني إذ وصل إلى 74 نقطة بفارق سبع نقاط أمام بولونيا صاحب المركز الثالث الذي تغلب على نابولي في وقت سابق اليوم وثماني نقاط أمام يوفنتوس الذي يستضيف سالرنيتانا غدا الأحد.
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وافتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل في الدقيقة 35 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء قبل أن يعزز كريستيان بوليسيك تقدم ميلان من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 59.
وسجل تيجاني ريندرز الهدف الثالث بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة في الدقيقة 74، قبل أن يحرز رافايل لياو الهدف الرابع قبل سبع دقائق على النهاية. وبعدها بثلاث دقائق اختتم بوليسيك التسجيل محرزا هدفه رقم 12 في الدوري هذا الموسم.
وحمل هدف كالياري الوحيد توقيع ناهيتان نانديز في الدقيقة 63 ليظل في المركز 15 برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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