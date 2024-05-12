24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد مبابي.. نافاس خارج باريس سان جرمان
Lebanon 24
12-05-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في نهاية عقده، رحيله المرتقب عن النادي الباريسي.
وكتب نافاس الذي وصل من ريال مدريد الإسباني في 2019، عبر صفحته على موقع إنستغرام "كل ثانية أمضيتها في ملعب بارك دي برينس كانت رائعة".
Advertisement
وتابع "لقد شعرت دائما بمودتهم وتشجيعهم، لقد كان شرفاً لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع" عشية المباراة الأخيرة لسان جيرمان في عقر داره هذا الموسم أمام تولوز، قبل السفر إلى متز في الجولة الـ 34 الختامية من الدوري، وخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون في 25 أيار في ليل.
وختم نافاس قائلاً: "لا تزال هناك أهداف يجب تحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتوديع ما كان بيتي". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن مكانٍ ينتج "صواريخ لبنانية".. التفاصيل مثيرة!
Lebanon 24
معلومات عن مكانٍ ينتج "صواريخ لبنانية".. التفاصيل مثيرة!
14:00 | 2024-05-11
11/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
01:45 | 2024-05-12
12/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء إسرائيليون حدّدوا الموعد... الحرب مع "حزب الله" ستندلع في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبراء إسرائيليون حدّدوا الموعد... الحرب مع "حزب الله" ستندلع في هذا التاريخ
08:40 | 2024-05-11
11/05/2024 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بأكثر من 66 مليار ليرة... تعرفوا بالفيديو على رابح جائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
فاز بأكثر من 66 مليار ليرة... تعرفوا بالفيديو على رابح جائزة "اللوتو" الأولى
07:20 | 2024-05-11
11/05/2024 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تضارب في وسط الطريق... هكذا بدأ الإشكال
Lebanon 24
تضارب في وسط الطريق... هكذا بدأ الإشكال
08:47 | 2024-05-11
11/05/2024 08:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:51 | 2024-05-12
ريال مدريد يطيح بـ"غرناطة"
04:47 | 2024-05-12
ماينتس يُسقط دورتموند بثلاثية
02:45 | 2024-05-12
الهلال بطلاً لدوري روشن السعودي
02:20 | 2024-05-12
بضربة قاضية.. سعودية تحسم لقب "دوري المقاتلين المحترفين" (فيديو)
00:25 | 2024-05-12
مانشيستر سيتي دمّر حظوظ ليفربول.. وأفقده أمل التتويج
23:33 | 2024-05-11
بخماسية.. ميلان يستعيد نغمة الفوز
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
12/05/2024 12:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
12/05/2024 12:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
12/05/2024 12:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24