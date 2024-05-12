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رياضة

بعد مبابي.. نافاس خارج باريس سان جرمان

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:00
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أكد الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في نهاية عقده، رحيله المرتقب عن النادي الباريسي.
وكتب نافاس الذي وصل من ريال مدريد الإسباني في 2019، عبر صفحته على موقع إنستغرام "كل ثانية أمضيتها في ملعب بارك دي برينس كانت رائعة".
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وتابع "لقد شعرت دائما بمودتهم وتشجيعهم، لقد كان شرفاً لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع" عشية المباراة الأخيرة لسان جيرمان في عقر داره هذا الموسم أمام تولوز، قبل السفر إلى متز في الجولة الـ 34 الختامية من الدوري، وخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون في 25 أيار في ليل.


وختم نافاس قائلاً: "لا تزال هناك أهداف يجب تحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتوديع ما كان بيتي". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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