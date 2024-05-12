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رياضة

مانشيستر سيتي دمّر حظوظ ليفربول.. وأفقده أمل التتويج

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:25
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دمر مانشستر سيتي حظوظ ليفربول في حصد اللقب هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح على نظيره فولهام بأربعة أهداف دون مقابل، ورفع السيتي بذلك رصيده إلى 85 نقطة في صدارة جدول البريميرليغ، بينما بقي أرسنال، في المركز الثاني برصيد 83 نقطة.
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ومع بقاء مباراتين على نهاية البطولة، فإن ليفربول، حتى لو فاز فيهما، فإنه لن يصل إلى رصيد مانشستر سيتي، وبالتالي فإنه فقد رسميا إمكانية حصوله على اللقب، إذ لن يرفع رصيده من النقاط إلا إلى 84 نقطة.

وهكذا تنحصر المنافسة بين مانشستر سيتي وأرسنال، وإذا ما فازا فيهما فإن السيتي سيتوج باللقب للمرة الرابعة تواليا.

وتكمن حظوظ الأرسنال في فوزه بالمباراتين وخسارة السيتي لمباراة، أو ربما تعادله في واحدة، لأنهما سيتعادلان، في هذه الحالة، في النقاط، لكن فارق الأهداف يميل لصالح أرسنال.

وربما لن تكون مهمة أرسنال سهلة، إذ سيواجه اليوم الثلاثاء في مباراة صعبة، فريق مانشستر يونايتد، المهزوز، على أرضه، فيما سيواجه السيتي فريق توتنهام على ملعب الأخير في لندن في وقت لاحق، وهي أيضا مباراة ليست سهلة.

أما في الأسبوع الأخير من البطولة، فسوف يستضيف فيها السيتي فريق وستهام يونايتد، بينما يستضيف الأرسنال فريق إيفرتون.

ق وستهام يونايتد، بينما يستضيف الأرسنال فريق إيفرتون. (سكاي نيوز عربية)
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