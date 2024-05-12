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رياضة

الهلال بطلاً لدوري روشن السعودي

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:45
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حسم الهلال الفوز ببطولة دوري روشن السعودي 2023 - 2024 بتغلبه على الحزم 4 - 1 يوم السبت قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وتعاقب على تسجيل أهداف الهلال كل من ألكسندر ميتروفيتش، هدفان، ومواطنه ميلنكوفيتش - سافيتش وأحمد الجويد لاعب الحزم بالخطأ في مرماه، فيما سجل فايز سليماني هدف الضيوف الوحيد.
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ووصل الهلال بفوزه على الحزم إلى النقطة 89 بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يحتل المركز الثاني وقبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وفاز الهلال ببطولته الثامنة في دوري المحترفين السعودي بعدما توج في نسخ 2009 - 2010 و2010 - 2011 و2016 - 2017 و2017 - 2018 و2019 - 2020 و2020 - 2021 و2021 -2022. (العربية)
المصدر: العربية
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