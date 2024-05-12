ماينتس يُسقط دورتموند بثلاثية

Advertisement

اقتنص ماينتس فوزاً قد يكون الأهم له هذا الموسم عقب تغلبه العريض على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل أهداف ماينتس كل من لياندرو باريرو في الدقيقة 12 ولي جاي سونغ في الدقيقتين 19 و23.ورفع ماينتس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي تراجع للمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة عقب خسارته من كولن (3-2).من جانبه تجمد رصيد دورتموند عند 60 نقطة في المركز الخامس. (بي إن سبورتس)