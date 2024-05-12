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رياضة

ماينتس يُسقط دورتموند بثلاثية

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:47
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اقتنص ماينتس فوزاً قد يكون الأهم له هذا الموسم عقب تغلبه العريض على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل أهداف ماينتس كل من لياندرو باريرو في الدقيقة 12 ولي جاي سونغ في الدقيقتين 19 و23.
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ورفع ماينتس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي تراجع للمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة عقب خسارته من كولن (3-2).

من جانبه تجمد رصيد دورتموند عند 60 نقطة في المركز الخامس. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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