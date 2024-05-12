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رياضة

ريال مدريد يطيح بـ"غرناطة"

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:51
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حقق البطل ريال مدريد فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على مضيفه غرناطة الذي تأكد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
ورفع ريال مدريد، الذي حقق اللقب للمرة 36 معززا رقمه القياسي، رصيده إلى 90 نقطة.
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ومنح فران غارسيا التقدم للضيوف في الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة قبل أن يضاعف الشاب أردا غولر النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل ابراهيم دياز النتيجة 3-صفر بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، قبل أن يختتم المهاجم الدولي المغربي أهداف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 58.

وتجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليتأكد هبوطه قبل ثلاث جولات من النهاية.

وقلب فياريال تأخره أمام ضيفه إشبيلية إلى فوز 3-2، بهدفين متأخرين سجلهما الكولومبي يرسون موسكيرا (84) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+7) الذي سجل أيضاً هدف التعادل (30)، رداً على هدفي الدولي المغربي يوسف النصيري (26 من ركلة جزاء و44).

وفي مواجهة أخرى، تعادل أتليتيك بيلباو أمام ضيفه أوساسونا بهدفين لمثلهما. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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