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رياضة

للمرّة الـ 36 في تاريخه.. "ريال مدريد" يتسلّم كأس الدوري الإسباني (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-05-2024 | 07:26
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تسلَم نادي "ريال مدريد" الإسباني اليوم الأحد، كأس الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024 في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، بحضور اللاعبين ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالإضافة إلى رئيس الفريق فلورنتيو بيريز.
 
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ريال مدريد يتسلم كأس الدوري الإسبتاني الـ 36 في تاريخه (X/Realmadrid) ون ون winwin
 
 
وتوج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، متفوقًا بذلك على منافسيه المباشرين، وأبرزهم غريمه التقليدي "برشلونة"، بالإضافة إلى "جيرونا".
 
 
 
وتسلّم قائد الفريق ناتشو فيرنانديز كأس "الليغا"، من يد بدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وبرفقته الرئيس بيريز وسط عاصفة كبيرة من التصفيق مع وجود لافتة كبيرة تحمل كلمة "أبطال".
 
ويعتبر لقب "الليغا" هو الثاني لـ "ريال مدريد" هذا الموسم بعد لقب كأس السوبر الإسباني، ويبقى الفريق مرشحًا لنيل لقب آخر، عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 حزيران المقبل ضد "بوروسيا دورتموند" الألماني.
 
 
وبعد زيارة نجوم "ريال مدريد"، مقرّ حكومة إقليم مدريد، توجهوا إلى مقرّ البلدية، ثم ساحة "سيبيليس" الشهيرة في العاصمة الإسبانية للاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري الإسباني الـ 36 في تاريخ الفريق، التي غطت مدريد باللون الأبيض، وحرصوا على تحية اللاعبين أثناء التنقل لمقر الحفل.
 
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