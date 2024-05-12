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رياضة

النجمة الفائز على العهد احتفظ بصدارة بطولة كرة القدم

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:42
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احتفظ النجمة بصدارة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، بفوز غال حققه على العهد حامل اللقب الموسم الماضي 1 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة التاسعة ايابا من مجموعة الصدارة، للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب.
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واكمل للعهد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم محمد عيسى للاعب حسن سرور بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 57، اثر الاستعانة بتقنية الإعادة بالفيديو "فار".

وتسيد النجمة المباراة بعدها، وصنع افراده فرصا عدة، توجها الاحتياطي حسن مهنا بتسجيل اصابة الفوز للنبيذي في الدقيقة 81 بتسديدة ارضية من داخل المنطقة ارتطمت بأحد لاعبي العهد واتجهت الى الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس مصطفى مطر.
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