الابن يفوز على والده في رالي الربيع الـ39

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حرز أليكس فغالي وملاحه مارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 لقب رالي الربيع التاسع والثلاثين، المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات لهذه السنة، التي نظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة السبت والأحد على مدى يومين على طرقات اسفلتية، بمشاركة 30 سيارة، اجتازت 26 منها خط النهاية.واحتل روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 المركز الثاني، وكارل رزق وملاحه كريم ابو سليمان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 المركز الثالث.بلغت المسافة الاجمالية للسباق 262.75 كيلومترا منها 95.86 كيلومترا طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 6 (مرحلة استعراضية واحدة السبت وخمس مراحل خاصة الأحد) في قضائي كسروان وجبيل.وبعدما افتُتح السباق السبت بالمرحلة الأستعراضية التي أقيمت في النادي المنظم بحضور جماهيري كبير، والتي انتهت بتصدر روجيه فغالي الترتيب العام امام باسل ابو حمدان فربيع أيوب، استؤنف السباق صباح اليوم الأحد في ظل ارض زلقة بسبب زخات المطر المتساقطة، وبحضور جمهور كبير انتشر على مسار المراحل الخاصة.ودانت السيطرة لفغالي الأب الذي نجح في تسيّد الرالي حتى انتهائه، لكنه تعرّض لعقوبة دقيقة واحدة بعدما تأخر وبصورة متعمدة في الدخول الى نقطة الوصول، مما سمح لابنه أليكس من احراز لقب الجولة الأولى من بطولة لبنان، ليأتي روجيه في المركز الثاني وكارل رزق (الذي حل وصيفا العام الماضي) بالمركز الثالث.وهنا النتائج غير الرسمية والترتيب العام للسائقين ال15 الأوائل ك:1- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 1.01.55 س2- روجيه فغالي وجوزف مطر على ميتسوبيشي لانسرايفو 10 :1.3- كارل رزق وكريم ابو سليمان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 :1.03.084- جوزف هندي وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 : 1.03.315- رودريك الراعي ونبيل قمبز على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 :1.04.146- عبدالعزيز الكواري (قطر) وعطا الحمود (الأردن)على سكودا فابيا ار5 :1.04.187- ضومط بو ضومط ورامي منعم على سيتروان دي اس 3 :1.05.178- رواد الهاشم وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 :1.05.539- الياس الدهني وعمر مذكور على سيتروان دي اس 3 :1.05.5410- طارق يونس وسليم جليلاتي على فورد فييستا :1.05.5711- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي :1.06.0812- شربل شبلي ودولينك شلينك على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 :1.06.3113- احمد خالد وموسى جيهيريان(الاردن) على فورد فييستا :1.07.5014- بول قصيفي ورواد عيسى على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 :1.08.1615- شادي الفقيه وسامر صفير على رينو كليو :1.08.53