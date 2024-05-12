مانشستر يونايتد يحرز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي للسيدات

فاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بعد فوزه 4-صفر على توتنهام هوتسبير في النهائي اليوم الأحد.

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وسنحت ليونايتد أفضل الفرص طوال المباراة وافتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلقت لاعبة الوسط إيلا تون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.واستسلم توتنهام، الذي خاض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة، في الشوط الثاني واهتزت شباكه مرتين متتاليتين، أولا بضربة رأس من ريتشيل وليامز قبل أن تستغل لوسيا غارسيا تمريرة سيئة من حارسة المرمى بيكي سبنسر لتجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 57.وأضافت غارسيا هدفا آخر لتكمل رباعية فريقها عبر كرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 74 ليعوض يونايتد خسارته في نهائي العام الماضي أمام تشلسي.