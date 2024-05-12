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رياضة

إنتر ميامي يقلب الطاولة.. ويحافظ على صدارة القسم الشرقي

Lebanon 24
12-05-2024 | 15:30
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حافظ إنتر ميامي على صدارته للقسم الشرقي بالدوري الأميركي لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه مونريال إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين.
برايس ديوك سجل هدف السبق لمونريال في الدقيقة الثانية والعشرين، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين عزز جول أنتوني فيلسان النتيجة بالهدف الثاني قبل أن يقلص ماتياس روخاس الفارق لإنتر ميامي في الدقيقة الرابعة والأربعين فيما أدرك النجم الأوروغواياني لويس سواريس التعادل في آخر أنفاس الشوط الأول.
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وفي الدقيقة التاسعة والخمسين أهدى بينجامين كريماتشي هدف الفوز لإنتر ميامي ليرفع رصيده إلى سبع وعشرين نقطة ويحافظ بالتالي على تفوقه عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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