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رياضة
ليفركوزن يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:00
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يتطلع باير ليفركوزن إلى مواصلة موسمه التاريخي وتعزيز رقمه القياسي دون خسارة هذا الموسم حين ينزل ضيفاً ثقيلاً على بوخوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الألماني.
كتيبة المدرب تشابي ألونسو تسعى إلى مواصلة كتابة التاريخ وتعزيز رقمها القياسي بتجنب الخسارة في خمسين مباراة على التوالي بجميع المسابقات وبالتالي الحفاظ كذلك على سجلها دون خسارة على صعيد الدوري الألماني هذا الموسم مع تبقي جولتين على نهايته.
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أما بوخوم فسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للمرة الأخيرة هذا الموسم من أجل تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن خوض ملحق الهبوط إلى الدرجة الثانية. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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