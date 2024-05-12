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رياضة
بعد السعودية.. ماني يفكر في العودة إلى أوروبا
Lebanon 24
12-05-2024
|
23:00
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لا يزال السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، يرغب في العودة إلى أوروبا، بعدما رحل عن بايرن ميونخ وانتقل الصيف الماضي إلى صفوف العالمي.
وبحسب موقع "سيني نيوز" السنغالي ونقلا عن تقارير تركية فإن ماني لا يزال يفكر في اللعب بالقارة العجوز مجددا، علما بأن أفضل فتراته كانت في الدوري الإنكليزي وتحديدا بقميص ليفربول.
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وأوضح الموقع أن عقد ماني لا يزال ساريا مع النصر حتى صيف 2026، ما يعني أنه يتعين عليه الخروج بموافقة النادي السعودي، مع العلم بأن هناك اهتماما سابقا من جانب غالطة سراي التركي بالتعاقد مع اللاعب صاحب ال 32 عاما.
ولعب ماني 42 مباراة مع النصر هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11 أخرى خلال 3667 دقيقة لعب. (موقع كورة)
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