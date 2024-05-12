الأمطار تغرق ملعب مانشستر يونايتد.. سقطت على الجمهور خلال مباراة! (فيديو)

أغرقت الأمطار مدرجات ملعب أولد ترافورد، عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، مساء الأحد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنكليزي.



وخسر مانشستر يونايتد في عقر داره بهدف سجله لياندرو تروسارد، ليعود آرسنال إلى صدارة ترتيب البريميرليغ برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل.



من جهته، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة، ليبقى الفريق في المركز الثامن، ويتطلع لتجنب أسوأ مركز له في البريميرليج، وهو حصوله على المركز السابع موسم 2013-2014.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحت عنوان "شلال مانشستر يونايتد"، تظهر مدرجات ملعب أولد ترافورد، وهي غارقة في الأمطار.

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والله مسخرة السنين … هذا يصير في ملعب الاولد ترافورد

لك الله يامانشستر يونايتد😭😭😭#مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/f9d0PCfanY — Captain Kimo (@captainkimo83) May 12, 2024 Advertisement

نعم يا سادة يا كرام ..

هذا هو ملعب مانشستر يونايتد كبير انكلترا 😔 :#MUFCpic.twitter.com/aflsxfMiHapic.twitter.com/vzpU3WQ0n9 — Ala'a United20 (@AlaaUnited21) May 12, 2024