الأمطار تغرق ملعب مانشستر يونايتد.. سقطت على الجمهور خلال مباراة! (فيديو)

🫠🫠🫠🫠
والله مسخرة السنين … هذا يصير في ملعب الاولد ترافورد
لك الله يامانشستر يونايتد😭😭😭#مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/f9d0PCfanY
— Captain Kimo (@captainkimo83) May 12, 2024
🫠🫠🫠🫠
والله مسخرة السنين … هذا يصير في ملعب الاولد ترافورد
لك الله يامانشستر يونايتد😭😭😭#مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/f9d0PCfanY
نعم يا سادة يا كرام ..
هذا هو ملعب مانشستر يونايتد كبير انكلترا 😔 :#MUFCpic.twitter.com/aflsxfMiHapic.twitter.com/vzpU3WQ0n9
— Ala'a United20 (@AlaaUnited21) May 12, 2024
نعم يا سادة يا كرام ..
هذا هو ملعب مانشستر يونايتد كبير انكلترا 😔 :#MUFCpic.twitter.com/aflsxfMiHapic.twitter.com/vzpU3WQ0n9
بهذه السيول اللي حدثت اليوم في الاولدترافورد ممكن نتأكد أن السير جيم راتكليف سيقرر بناء ملعب جديد بالكامل بدلاً من تجديد الاولدترافورد pic.twitter.com/ZAu7Bnttzs
— 🇵🇸 عشاق مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@united_mano) May 12, 2024
بهذه السيول اللي حدثت اليوم في الاولدترافورد ممكن نتأكد أن السير جيم راتكليف سيقرر بناء ملعب جديد بالكامل بدلاً من تجديد الاولدترافورد pic.twitter.com/ZAu7Bnttzs