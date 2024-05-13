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رياضة

الفيفا يصوت على طلب فلسطيني بعزل إسرائيل

Lebanon 24
13-05-2024 | 02:18
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ستصوت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعها المقبل في بانكوك في 17 من الشهر الحالي، على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عزل إسرائيل من عضوية الفيفا.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمذكرة، يطلب فيها التصويت على عزل إسرائيل من المجتمع الكروي، لتتم الموافقة من قبل الفيفا على طرح المقترح للتصويت خلال الجمعية العمومية "الكونغرس" المقبل.
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وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، إن "الفيفا تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان"، قبيل نظر طلب فلسطيني بعزل إسرائيل من عضوية الفيفا.
 
 
وفي بيان أصدره في أذار الماضي، قال الاتحاد الفلسطيني إن 99 لاعبا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء الحرب في غزة"، إضافة إلى "تدمير مرافق كرة قدم".
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