اسم يقتحم قائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول.. من هو؟

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في ظل كثرة الشائعات التي تؤكد اقتراب النجم المصري من الرحيل صوب أحد أندية دوري روشن السعودي الصيف المنتظر، انضم اسم مفاجئ إلى قائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنكليزي.وحسب صحيفة "اكسبرس" البريطانية، يضع ليفربول النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة محمد صلاح الموسم المقبل.ويعتقد ليفربول أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، يملك الخبرة الكافية في الدوري الإنكليزي الممتاز، مما قد يجعله مفيدًا لخلافة صلاح، خاصة أنه لعب من قبل عامين كاملين في البريميرليغ بصحبة ليدز يونايتد.ويواجه ليفربول معضلة كبيرة في التعاقد مع رافينيا، في ظل اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته يتقدمها أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إلى جانب مساعي أندية سعودية للظفر بخدماته مقابل 100 مليون يورو.ويبدو برشلونة مستعدًا للتخلي عن اللاعب البرازيلي، خاصة مع عدم حصوله على ثقة المدرب تشافي هيرنانديز بصورة كاملة، إلى جانب معاناة البلوغرانا من أزمات مالية حادة ستجبره على بيع بعض نجومه. (win win)