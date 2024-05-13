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رياضة

نيمار "يقلّد" رونالدو في السعودية.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:10
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استغل البرازيلي نيمار نجم الهلال حصول الفريق على راحة قصيرة عقب مباراة الحزم التي توج خلالها بطلا للدوري السعودي من أجل إجازة قصيرة في أحد الأماكن السياحية بالبحر الأحمر في المملكة

وعلى غرار ما فعله كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بقضاء عطلته على البحر الأحمر رفقة أسرته، فعل أيضا نيمار ذلك حيث اصطحب عائلته الصغيرة، خلال تلك الإجازة التي حصل عليها قبل العودة لاستئناف التدريبات.
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بعد تتويج الهلال السعودي.. نيمار يقلد رونالدو

ونشر نيمار صوره رفقة زميله ومواطنه مالكوم دي أوليفيرامالكوم وهما يقودان الدراجات.

ويستعد الهلال لمباراة الديربي أمام النصر والتي تقام يوم السبت المقبل على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن، علما بأن نيمار يواصل الغياب عن صفوف الفريق بسبب التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به نهاية العام الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وفي وقت سابق تحدد موعد عودة نيمار لخوض المباريات مع الهلال والذي قد يكون في غضون 4 أشهر أي أن عودته ستتزامن مع بداية الموسم الجديد. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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