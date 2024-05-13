نيمار "يقلّد" رونالدو في السعودية.. ما القصة؟ (صورة)

استغل البرازيلي نيمار نجم الهلال حصول الفريق على راحة قصيرة عقب مباراة الحزم التي توج خلالها بطلا للدوري السعودي من أجل إجازة قصيرة في أحد الأماكن السياحية بالبحر الأحمر في المملكة



وعلى غرار ما فعله كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بقضاء عطلته على البحر الأحمر رفقة أسرته، فعل أيضا نيمار ذلك حيث اصطحب عائلته الصغيرة، خلال تلك الإجازة التي حصل عليها قبل العودة لاستئناف التدريبات.

Advertisement