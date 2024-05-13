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رياضة

كيليان مبابي رفض "إغراءات" السعودية.. من أجل "ريال مدريد"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-05-2024 | 08:00
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بعدما ودّع المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جماهير فريقه "باريس سان جيرمان" مساء الأحد، أصبح انتقاله إلى "ريال مدريد" الإسباني مسألة وقت فقط، وذلك بعد يومين من إضفاء الطابع الرسمي على رحيله، بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة.
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ورغم أن النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، لم يعلن عن وجهته المقبلة في مقطعه الفيديو "الوداعي" الذي أعلن فيه خروجه من "باريس" وسارع فيه إلى توديع النادي والجماهير، الا أن مستقبله بات جليًا لدى الجميع، حيث اختار حمل ألوان "ريال مدريد" منذ أشهر عديدة، لكنه التزم الصمت لفترة طويلة، ولا يزال يفعل ذلك فيما يخص ناديه الجديد.
وقرار مبابي لم يكن مفاجئًا، إذ أبلغ اللاعب إدارة فريقه بالرحيل منذ شهر شباط الماضي، لخوض غمار تجربة جديدة خارج الأراضي الفرنسية للمرّة الأولى في مسيرته، لكنه لم يقل ذلك علنًا أبدًا، ولم يؤكد إلى أين سينتقل، ولكن بات في حكم المؤكد أنه سينضم إلى حلمه وهدفه الأول "ريال مدريد".
وارتبط اسم مبابي بـ "ريال مدريد" منذ 2017، وكان اللاعب الفرنسي على أعتاب التوقيع مع "الملكي" في صيف 2022، قبل أن يُقرّر بصورة غير متوقعة على الإطلاق أن يُمدّد إقامته مع "باريس سان جيرمان" لعامين آخرين، وهو ما أثار غضب إدارة "الميرينغي" بشدة حينها، لكن الآن اقتراب إتمام الصفقة، يدّل على أن مبابي هو "الصفقة الحلم" لإدارة الفريق في الوقت الحالي.
ومن أجل الوصول إلى حلمه، تخلّى الفرنسي عن "إغراءات" مالية كثيرة، أبرزها أموال السعودية، فبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، فإن كيليان رفض بالفعل عرضًا سعوديًا في الصيف الماضي، قُدّرت قيمته بـ200 مليون يورو سنويًا، وكذلك قد فعل بالنسبة لعروض الدوري الإنكليزي التي طاردته على مدار العامين الماضيين.
ومع "ريال مدريد"، فسيتراوح راتب اللاعب بين 15 إلى 20 مليون يورو، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا داخل "سانتياغو برنابيو" متفوقًا على غود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس". ولن تتوقف أرباح مبابي المادية على راتبه، بل سيحصل على مكافأة انتقال ضخمة سيتم توزيعها على مدة العقد، فضلًا عن نسبة كبيرة تزيد عن 60% من حقوق الصور، مما قد يجعل مداخيل اللاعب سنويًا تصل إلى 100 مليون يورو.
في المقابل، قال رومانو إن الراتب الذي سيحصل عليه كيليان، سيختلف تمامًا عما عرضه "الريال" عليه قبل عامين، وسيكون هذه المرّة قريبًا من بقية نجوم الفريق.
المصدر: خاص لبنان24
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