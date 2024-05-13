مواجهة مُرتقبة بين ليفربول و أستون فيلا

في ختام الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز يستقبل أستون فيلا ضيفه ليفربول على ملعب فيلا بارك.



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ويدخُل فريق المدرب الألمانيّ يورغن كلوب المواجهة بهدف تجاوزِ حاجز الثمانين نقطة. (بي إن سبورتس) مواجهة يسعى خلالها رجالُ المدرب أوناي إيمري لتحقيق الفوز في آخر مباراة على أرضهم هذا الموسم.ويدخُل فريق المدرب الألمانيّ يورغن كلوب المواجهة بهدف تجاوزِ حاجز الثمانين نقطة. (بي إن سبورتس)