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رياضة

مواجهة مُرتقبة بين ليفربول و أستون فيلا

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:06
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في ختام الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز يستقبل أستون فيلا ضيفه ليفربول على ملعب فيلا بارك.
مواجهة يسعى خلالها رجالُ المدرب أوناي إيمري لتحقيق الفوز في آخر مباراة على أرضهم هذا الموسم.
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ويدخُل فريق المدرب الألمانيّ يورغن كلوب المواجهة بهدف تجاوزِ حاجز الثمانين نقطة. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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