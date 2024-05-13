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رياضة
"يوكوهاما إف مارينوس" يتخطى "العين" في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
13-05-2024
|
10:30
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كسب يوكوهاما إف مارينوس الياباني الأفضلية على حساب ضيفه العين الإماراتي بعد فوزه عليه بهدفين لواحد اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وبادر محمد عباس بافتتاح النتيجة لمصلحة الضيوف في الدقيقة 12.
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وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة آساهي أويناكا في الدقيقة 72.
وفي الدقائق الأخيرة من الموقعة المثيرة تمكّن كوتا واتانابي من التوقيع على هدف الفوز ليوكوهاما (84).
ويسعى الفريق الإماراتي للظفر بلقبه الثاني في البطولة القارية بعد إحرازه نسخة 2002-2003.
في المقابل يطمح نظيره الياباني للتتويج بلقبه الأول في أمجد الكؤوس الآسيوية.
وتُجرى مواجهة الإياب يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو الحالي على استاد هزاع بن زايد. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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