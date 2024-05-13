ملاكم ينهار ويفارق الحياة خلال أول نزال احترافي له

لقي ملاكم وزن المتوسط، البريطاني شريف لاوال، أمس الأحد، حتفه إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له.



وأصدر مجلس الملاكمة البريطاني مذكرة عزاء، اليوم الاثنين، بعدما أعلن منظمو النزال نبأ وفاة الملاكم عن عمر ناهز 29 عاما.

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وذكرت تقارير إعلامية أن لاوال أصيب في صدغه خلال الجولة الرابعة من ست جولات كانت مقررة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا في مركز هارو الترفيهي في لندن.



وقالت شركة "وارن بوكسينغ مانجمنت" المروجة للنزال في بيان: "للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة".



