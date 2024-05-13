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رياضة

مهاجم مغربي مهدّد بالإيقاف لـ12 مباراة.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:00
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قالت تقارير إسبانية أن المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري قد يواجه عقوبة الإيقاف لعدة مباريات بسبب انتقاده "العلني" للتحكيم بعد مباراة فريقه إشبيلية أمام فياريال.
 
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصيري قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من أربع إلى 12 مباراة مع غرامة مالية، حال تطبيق المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني.
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وكان النصيري قد هاجم الحكم إيزيدرو دياز دي ميرا الذي أدار لقاء إشبيلية وفياريال، قائلا: "عانينا كثيرا وافتقرنا إلى القليل من التركيز، لكننا عانينا أيضا مع الحكم".

وأضاف: "كان على الحكم أن يدير اللقاء بشكل جيد، وألا يتحيز للخصم، الهدف الأخير لفياريال كان يجب احتسابه خطأ لصالحنا".

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