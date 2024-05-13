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رياضة

برشلونة يستعيد وصافة "الليغا" بفوزه على ريال سوسيداد بثنائية

Lebanon 24
13-05-2024 | 18:56
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استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-0 الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويُدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى مهاجميه لامين جمال والبرازيلي رافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء توالي.
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واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكاتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.
وكان برشلونة تخلّى عن المركز الثاني لصالح جيرونا عندما خسر أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة رصيده الى 76 نقطة معزّزاً حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.


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