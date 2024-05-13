في آخر جوائزه قبل خروجه من فرنسا.. مبابي يتوّج بجائزة أفضل لاعب

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فاز نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين وذلك في حفل جوائز الكرة الفرنسية لموسم 2023-2024.واحتفظ قائد منتخب فرنسا بالجائزة بعد مساهماته الكبيرة في تتويج فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، كما يتصدر اللاعب هدافي الليغ 1 بسبعة وعشرين هدفاً حتى الآن.وسجّل مبابي 27 هدفاً في 29 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم حتى الآن، وودعته جماهير باريس سان جيرمان في آخر مباراة خاضها مع النادي الباريسي في حديقة الأمراء، بعد أن اتخذ قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم بعد 7 أعوام أمضاها في صفوف "بي أس جي".وحصل أنطوان غريزمان لاعب أتليتيكو مدريد على جائزة أفضل لاعب فرنسي ينشط بالخارج.ويعد غريزمان من العناصر المميزة في كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيمويني حيث ساهم في قيادة فريقه أتليتيتكو مدريد إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بأهدافه وتمريراته الحاسمة لينال جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج وليخلف بذلك كريم بنزيمة الحائز على الجائزة في الموسم الماضي.ونال وارن زائير-إيمري لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب واعد في الموسم. وقدّم اللاعب الدولي الفرنسي السابق روبير بيريس الجائزة إلى إيمري البالغ 18 عاما الذي خاض 25 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجّل هدفين وصنع ثلاثة، متفوقاً على ريان شرقي وديزيريه دويه والمغربي الياس بن صغير وليني يورو.يذكر أن تألق إيمري هذا الموسم، دفع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى استدعائه لقائمة الديوك، فخاض مباراتين وسجّل هدفاً واحداً.وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة أفضل حارس.وحصل مدرب نادي بريست إيريك روا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وضمت بريست التأهل الى المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه إذ يحتل النادي المرتبة الرابعة برصيد 58 نقطة بفارق الأهداف عن ليل الثالث.وذهبت جائزة أفضل لاعبة للملاوية تابيتا تشاوينغا لاعبة باريس سان جيرمان. وقدمت تشاوينغا التي تحمل قميص فريق العاصمة الفرنسية على سبيل الإعارة على مستوى مميز مع الفريق هذا الموسم حيث نجحت في تسجيل ثمانية عشر هدفاً حتى الآن في جميع المسابقات بجانب العديد من التمريرات الحاسمة التي منحتها الأفضلية على بقية المنافسات لتتوج بجائزة الأفضل.