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رياضة

السد يبلغ نصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:10
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بلغ السد نصف نهائي كأس أمير دولة قطر بعد تغلبه على الوكرة 1-0 الإثنين ضمن ربع النهائي وذلك على أرضية ستاد أحمد بن علي في نادي الريان.
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح 20.
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وسيلعب السد في نصف النهائي أمام الدحيل الفائز بدوره على حامل اللقب العربي في ربع النهائي. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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