السد يبلغ نصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة

بلغ السد نصف نهائي كأس أمير دولة قطر بعد تغلبه على الوكرة 1-0 الإثنين ضمن ربع النهائي وذلك على أرضية ستاد أحمد بن علي في نادي الريان.



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وسيلعب السد في نصف النهائي أمام الدحيل الفائز بدوره على حامل اللقب العربي في ربع النهائي. (بي إن سبورتس) وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح 20.وسيلعب السد في نصف النهائي أمام الدحيل الفائز بدوره على حامل اللقب العربي في ربع النهائي. (بي إن سبورتس)