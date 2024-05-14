رونالدو يضع قميص النصر السعودي بين كبار أندية العالم

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النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، تعاقد في الصيف الماضي مع شركة "نايكي" الأميركية للأدوات الرياضية لمدة موسم واحد 2023-2024. يُعد قميص نادي النصر الوحيد من بين الأندية السعودية الذي يدخل في منافسة مع قمصان أندية كرة القدم الكبرى في العالم من ناحية العوائد المالية، فقد جاء في المركز 23 عالمياً على قائمة "ماركا" لأعلى 50 نادياً في العالم من حيث الحصول على عوائد من عقود رعاية القمصان في موسم 2023-2024.النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، تعاقد في الصيف الماضي مع شركة "نايكي" الأميركية للأدوات الرياضية لمدة موسم واحد 2023-2024.

ورغم وجود العديد من الأسماء اللامعة في الدوري السعودي، مثل نيمار وبنزيما ورياض محرز، إلا أن الأندية لم تحقق الاستفادة الكاملة من بيع حقوق رعاية قمصانها.



وتُعتبر رعاية القمصان أحد الموارد المالية لأندية كرة القدم، عبر الحصول على الملابس والأدوات الرياضية، بالإضافة إلى مبالغ مالية من تلك الشركات نظير ارتداء علاماتها التجارية، وبيع منتجاتها من الملابس الرياضية وقمصان فرق كرة القدم.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النصر يحصل من عقد رعاية شركة "نايكي" الأميركية، على نحو 9.3 ملايين يورو (10 ملايين دولار)، وهو ما يضعه في المركز الثاني عالمياً بين الأندية غير الأوروبية، خلف فلامنغو البرازيلي صاحب المركز 17 عالمياً، والذي يحصل على 12.8 مليون يورو (14 مليون دولار) سنوياً من شركة "أديداس" نظير رعايتها له.



وتضم القائمة من خارج أوروبا، 7 أندية فقط، فبالإضافة إلى النصر السعودي، هناك 5 أندية برازيلية، هي فلامنغو وكورنثيانز وبالميراس وساوباولو وأتلتيكو مينيرو، وناديان أرجتينيان هما بوكا جونيورز وريفربلات. (بلومبرغ)