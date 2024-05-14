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رياضة

الأمور انفجرت.. إليكم تفاصيل شجار بين مبابي والخليفي هزّ "النادي الباريسي"

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:57
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الإثنين، أن شجارا عنيفا وقع بين رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي ونجم الفريق كيليان مبابي، قبل بداية مباراة تولوز، الأحد.

وقالت الصحيفة إنه قبل انطلاق المباراة، التي جرت في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 33 من الدوري الفرنسي، طلب الخليفي من اللاعب البالغ من العمر 25 عاما توضيحات بشأن سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي أعلن فيه الرحيل عن النادي.
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وفي الفيديو المذكور، شكر مبابي عددا كبيرا من الأشخاص، بمن فيهم المدربون والمدراء الرياضيون المشرفون والمشجعون، من دون أن يأتي على ذكر الخليفي، الذي عرض عليه العقد الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم عام 2022.

وأوضحت "لو باريزيان"، أن هذا الأمر كشف إلى أي مدى العلاقة متوترة بين الشخصين.

وقالت الصحيفة إن "الخليفي طلب تفسيرا من مبابي خلال تواجدهما في غرفة خالية قبل نحو ساعة من انطلاق مباراة تولوز، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى انفجار، وتوترت الأجواء بينهما بشدة".

وذكرت: "أحد الشهود تحدث عن المشهد العنيف بالقول إن الجدران اهتزت، وأدى الحادث إلى تأخير موعد عمليات الإحماء، حيث دخل اللاعبون إلى أرضية الملعب متأخرين بأربع دقائق عن الموعد المقرر".

ونفى باريس سان جرمان، في بيان صحفي أرسل إلى العديد من وسائل الإعلام مساء الإثنين، حدوث شجار بين الخليفي ومبابي، فيما أكد أن الرجلين التقيا قبل بداية المباراة من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الرحيل في نهاية الموسم".

لكن "لو باريزيان" عادت لتؤكد مرة أخرى أن اللقاء بينهما "كان بالفعل ساخنا، وأن العلاقة بينهما ساءت منذ شباط الماضي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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