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رياضة
نجم مانشستر يونايتد يعلن الرحيل رسمياً
Lebanon 24
14-05-2024
|
07:42
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أعلن أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، رحيله رسميا عن الشياطين الحمر في الصيف المقبل.
ونشر الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، فيديو عبر حسابه بشبكة "تويتر"، يؤكد رحيله عن الشياطين الحمر بشكل رسمي.
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وكان فاران قد انضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2021 قادما من ريال مدريد، وتم تقديمه للجماهير قبل المواجهة الافتتاحية للفريق ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2021-2022.
وشارك المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد في 93 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس كاراباو خلال الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج. (كووورة)
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