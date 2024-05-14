22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المنافسة على الكرة الذهبية.. هؤلاء في القائمة الأولية!
Lebanon 24
14-05-2024
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، اعتبارًا من أمس الاثنين 13 أيار، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.
وكشفت صحيفة GOAL عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلفا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي في مغامرة جديدة بالدوري الأميركي.
Advertisement
وبحسب المصدر ذاته، فإن القائمة الأولية شملت 20 لاعبا، على رأسها نجما ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، والإنكليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ و"البوندسليغا".
وضمت اللائحة أيضا، كلا من "فيل فودين، ليونيل ميسي، محمد صلاح، برناردو سيلفا، رودري، فلوريان فيرتز، توني كروس، بوكايو ساكا، رودريغو جويس، أنطوان روديغر، ديكلان رايس، كيفن دي بروين، أنطوان غريزمان، لوتارو مارتينيز، ماتس هاملز".
ووفقا لشبكة "Score 90"، يتصدر جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بإحتمال 35 % وجاء زميله بالفريق بيلينغهام وصيفا بـ17 % فيما جاء كيليان مبابي ثالثا بـ10 % وهاري كين رابعا بـ10 % ثم توني كروس بـ5 %. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد "الدولار المصرفي"
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
15:53 | 2024-05-13
13/05/2024 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
Lebanon 24
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
01:24 | 2024-05-14
14/05/2024 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال لبنان".. هذا أبرز سيناريو إسرائيليّ ضدّ "حزب الله"!
Lebanon 24
"إحتلال لبنان".. هذا أبرز سيناريو إسرائيليّ ضدّ "حزب الله"!
14:00 | 2024-05-13
13/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
03:00 | 2024-05-14
14/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُحرِق منطقة إسرائيليّة.. هكذا جعلها "تحت النار"!
Lebanon 24
"حزب الله" يُحرِق منطقة إسرائيليّة.. هكذا جعلها "تحت النار"!
12:30 | 2024-05-13
13/05/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:42 | 2024-05-14
نجم مانشستر يونايتد يعلن الرحيل رسمياً
03:37 | 2024-05-14
أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم.. مدافع برشلوني يرسل توأمه ليلعب مكانه
02:57 | 2024-05-14
الأمور انفجرت.. إليكم تفاصيل شجار بين مبابي والخليفي هزّ "النادي الباريسي"
02:25 | 2024-05-14
رونالدو يضع قميص النصر السعودي بين كبار أندية العالم
00:10 | 2024-05-14
السد يبلغ نصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة
23:17 | 2024-05-13
في آخر جوائزه قبل خروجه من فرنسا.. مبابي يتوّج بجائزة أفضل لاعب
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24