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رياضة

المنافسة على الكرة الذهبية.. هؤلاء في القائمة الأولية!

Lebanon 24
14-05-2024 | 09:57
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بدأت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، اعتبارًا من أمس الاثنين 13 أيار، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وكشفت صحيفة GOAL عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلفا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي في مغامرة جديدة بالدوري الأميركي.
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وبحسب المصدر ذاته، فإن القائمة الأولية شملت 20 لاعبا، على رأسها نجما ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، والإنكليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ و"البوندسليغا".
 
 
الكرة الذهبية.. 20 لاعبا في القائمة الأولية
وضمت اللائحة أيضا، كلا من "فيل فودين، ليونيل ميسي، محمد صلاح، برناردو سيلفا، رودري، فلوريان فيرتز، توني كروس، بوكايو ساكا، رودريغو جويس، أنطوان روديغر، ديكلان رايس، كيفن دي بروين، أنطوان غريزمان، لوتارو مارتينيز، ماتس هاملز".

ووفقا لشبكة "Score 90"، يتصدر جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بإحتمال 35 % وجاء زميله بالفريق بيلينغهام وصيفا بـ17 % فيما جاء كيليان مبابي ثالثا بـ10 % وهاري كين رابعا بـ10 % ثم توني كروس بـ5 %. (روسيا اليوم)
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