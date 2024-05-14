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رياضة

ديمبلي مازحًا: مبابي سيذهب إلى الدوري السعودي

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:00
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رد جناح نادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بشكل طريف ومثير عند سؤاله بشأن وجهة زميله في الفريق الباريسي والمنتخب الفرنسي كليان مبابي الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن سان جيرمان.

 وخلال حفل توزيع جوائز موسم 2023ـ 2024 للدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين، سئل ديمبلي إذا كانت لديه أي معلومة بشأن النادي الجديد لمبابي، فرد :"كما قال مارسيل ديساييه، سيذهب إلى السعودية"، في إشارة إلى تصريح سابق لأسطورة الكرة الفرنسية مارسيل ديساييه الذي قال إن مبابي سينتقل إلى الدوري السعودي وليس ريال مدريد.

ومع إجابة ديمبلي على السؤال بتلك الطريقة، لم يتمكن مبابي من إخفاء ضحكته أمام كلمات صديقه، وسرعان ما نفى تصريح ديمبلي بابتسامة. ( اليوم السابع)

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